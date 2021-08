Macron: Vaksinat shpëtojnë jetë, COVID-19 vret

Për shkak të protestave në rritje kundër vaksinave në Francë nga të rinjtë, presidenti francez, Emmanuel Macron, u angazhua me skeptikët e vaksinave në mediat sociale, duke demaskuar mitet popullore dhe duke i nxitur ata të marrin vaksinën kundër koronavirusit të ri (COVID-19), transmeton Anadolu Agency (AA).

Në margjinat e pushimit të tij zyrtar në rezidencën presidenciale Fort de Bregancon në jug të Francës, ku ai po pushon me bashkëshorten e tij Brigitte, Macron postoi një video në llogarinë e tij në Instagram me 2,5 milionë ndjekës dhe në TikTok duke iu drejtuar kundërshtarëve të vaksinës dhe duke i ftuar ata të postojnë pyetje të drejtpërdrejta.

“E di se mes jush ka nga ata që pyesin, që kanë frikë, kanë dëgjuar thashetheme të gabuara ose besojnë në informacione absurde. Kështu që unë vendosa t’u përgjigjem pyetjeve tuaja drejtpërdrejt. Më pyesni për gjithçka, dhe do të përpiqem të jem sa më i qartë dhe i drejtpërdrejtë”, tha ai në videon, e cila ka bërë një numër të madh pëlqimesh dhe komentesh.

Aktualisht, mbi 42 milionë persona në Francë kanë marrë një dozë të vaksinës dhe mbi 35 milionë janë plotësisht të vaksinuar.

Për të frenuar rifillimin e valës së katërt të pandemisë të variantit Delta, administrata e Macron-it prezantoi një projektligj në parlament që detyron kalimet shëndetësore që dëshmojnë se jeni vaksinuar, shëruar ose testuar negativ për COVID-19 për ata që dëshirojnë të hyjnë në vende të tilla si restorante, kafene dhe qendra tregtare, si dhe transport publik. Projektligji gjithashtu e bën të detyrueshme që punonjësit e shëndetësisë në qendrat mjekësore të vaksinohen.

Këto masa anti-COVID kanë ndarë popullin francez, me mijëra protestues kundër tyre.

Në videon e dytë, Macron iu përgjigj një komenti nga një përdorues i cili tha “nëse dikush është i ri dhe me shëndet të mirë, nuk ka nevojë të vaksinohet”.

Macron tha se edhe me shëndet të mirë, të rinjtë janë pranuar në urgjencë ose kanë vuajtur nga COVID me simptoma të lodhjes dhe gulçim që mund të zgjasin për muaj me radhë.

“Së fundi, ju nuk merrni vaksina vetëm për veten tuaj, por edhe për familjen tuaj … sepse vaksina mbron prindërit, gjyshërit dhe miqtë tuaj gjithashtu. Vaksinohuni edhe për të tjerët”, tha ai.

Në videon e tretë, ai iu drejtua një mendimi tjetër popullor se vaksinat nuk janë të sigurta dhe 100 për qind efektive dhe ende mund të sëmuren. Ai tha se vaksinat janë miratuar nga shkencëtarët kudo në botë dhe sugjerojnë efikasitet të lartë.

“Numrat tregojnë se 85 për qind e njerëzve të shtruar aktualisht në Francë me COVID-19 janë të pavaksinuar. Është e vërtetë që nuk ka asnjë rrezik zero, por kur vaksinoheni, ju zvogëloni jashtëzakonisht rrezikun e infektimit me COVID. Vaksinat shpëtojnë jetë, COVID vret”, theksoi Macron. /aa