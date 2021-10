Man Utd – Liverpool: Statistika, analizë, formacionet e mundshme dhe parashikim

Manchester Unitedi dhe Liverpooli do të luajnë mes vete në ndeshjen derbi të vlefshme për javën e nëntë të sezonit 2021/22 në Ligën Premier.

“Djajtë e Kuq” janë nikoqir të rivalëve të urryer Reds në derbin e parë anglez të sezonit, takim i cili pritet të zhvillohet në Old Trafford nga ora 17:30.

Vendi: Old Trafford

Koha: 17:30

Lajme rreth ekipeve

Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer ka zbuluar se Bruno Fernandes është një nga tre shqetësimet e të lënduarve për Unitedin përpara ndeshjes së sotme ndaj Reds.

Është e sigurt të supozohet se Fred dhe Marcus Rashford janë dy të tjerët pasi të dy u larguar pas goditjeve kundër Atalantas në mesjavë. Fred ka më shumë gjasa nga të tre që të humbasë derbin.

Jesse Lingard është zëvendësuesi i ngjashëm për Fernandes nëse portugezi mungon, por nuk do të ishte befasi nëse Solskjaer do të zgjidhte një 4-3-3.

Jadon Sancho dhe Anthony Martial janë emrat që mund ta nisin nga krahu i majtë i sulmit, por Pogba ose Rashford, nëse janë të përshtatshëm, kanë më shumë gjasa të paraqiten.

Liverpool

Thiago është rikthyer në stërvitje, por mund të mos kthehet as para pushimit të ardhshëm ndërkombëtar, por Jurgen Klopp shpreson të ketë Curtis Jones në skuadër për ditën e ndeshjes.

Me Harvey Elliott gjithashtu të padisponueshëm, James Milner ka një shans të mirë për të startuar në mesfushë pasi ka bërë një fillim të shkëlqyer të sezonit. Prandaj, Naby Keita do të mbetej në stol me Fabinhon që do ktheje titullar.

Roberto Firmino duhet të mbajë vendin e tij përpara Diogo Jota, pasi shkëlqeu fundjavën e kaluar duke shënuar një het-trik.

Fakte

Liverpooli ka shënuar të paktën 3 gola në 5 ndeshjet e fundit jashtë fushe në Ligën Premier.

Liverpooli është i pamposhtur në 18 ndeshjet e fundit në Ligën Premier.

Kanë qenë mbi 3 gola të shënuar në 7 ndeshjet e fundit të Liverpoolit në udhëtim në Ligën Premier.

Liverpooli ka fituar si në pjesën e parë ashtu edhe në kohën e plotë në 5 nga 7 ndeshjet e fundit në udhëtim në Ligën Premier.

Manchester Unitedi do të ketë besim të lartë pasi do të vijë sërish nga rikthimi, këtë herë mundi Atalantën 3-2 pas 2-0. Megjithatë, kishte ende pikëpyetje të mëdha mbi performancën, veçanërisht në pjesën e parë kundër një skuadre të Atalantas, ku mungonin disa lojtarë të ekipit të parë. Unitedi krijoi shumë raste të mira dhe lojtarët të paktën treguan se janë ende duke luftuar për trajnerin.

Jurgen Klopp do të kishte marrë kënaqësi të madhe nga aspektet e performancës së United në mesjavë, duke ditur se si skuadra e tij po sulmon për momentin, veçanërisht përmes Mo Salah në formë. Liverpooli fitoi trilerin e tij me pesë gola në mesjavë dhe tani është i pamposhtur në 21 ndeshje – ecuria e tyre më e gjatë që nga viti 1989 nën drejtimin e Sir Kenny Dalglish.

Liverpool ka shënuar në mënyrë të jashtëzakonshme të paktën tre gola në të shtatë ndeshjet e tyre si mysafir këtë sezon dhe ata shënuar katër gola ndaj United në Old Trafford sezonin e kaluar. United pa dyshim vjen në ndeshjen e sotme me adrenalinën që po rritet nga mesi i javës, por Liverpool mund t’i godasë ata me ‘shpatë’ siç nuk mundi Atalanta.

Formacionet e mundshme

Man Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, McTominay; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo;

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane;

Parashikimi: Man Utd 1-3 Liverpool