Mark Zuckerberg mbahet përgjegjës për skandalin e Cambridge Analytica

Drejtori ekzekutiv i Facebook, Mark Zuckerberg tani është i regjistruar si i pandehur në një ankesë mbi skandalin Cambridge Analytica që Prokurori i Përgjithshëm i Distriktit të Kolumbisë, Karl Racine ngriti për herë të parë kundër Facebookut në vitin 2018, njoftoi të mërkurën zyra e rregullatorit.

Kjo shënon herën e parë që një rregullator amerikan e cilëson si të pandehur Zuckerbergun, sipas zyrës së Racine. Nëse Zuckerberg dhe Facebook gjenden në kundërshtim me ligjin, ata mund të detyrohen të paguajnë dënime civile, tarifat e avokatëve dhe kthimin ose dëmet ndaj viktimave.

“Këto akuza janë po aq të pavlefshme sot sa ishin më shumë se tre vjet më parë, kur Distrikti paraqiti ankesën e tij”, tha zëdhënësi i Facebookut, Andy Stone në një deklaratë. “Ne do të vazhdojmë të mbrohemi fuqishëm dhe të përqendrohemi në faktet”.

Skandali i Cambridge Analytica u bë i ditur më 28 mars të vitit 2018 kur The New York Times dhe The Guardian publikuan artikuj që zbulonin se firma e të dhënave Cambridge Analytica grumbulloi informacione nga 50 milionë llogari të Facebook. Kjo e fundit më vonë njoftoi se të dhënat për 87 milionë njerëz u ndanë në mënyrë jo të duhur me kompaninë, raporton cnbc.

Firma e të dhënave ishte në gjendje të merrte informacione rreth përdoruesve të Facebookut dhe të krijonte platformën. Në atë kohë, Facebook lejoi qasjen e palës së tretë në shumë veçori. Skandali ngriti shqetësime se si Cambridge Analytica mund të ketë përdorur informacionin e mbledhur për të synuar përdoruesit amerikanë përpara zgjedhjeve të vitit 2016.

Cambridge Analytica ishte e lidhur me figurat kryesore në orbitën e ish-presidentit, Donald Trump gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. Ajo u financua nga familja konservatore Mercer, e cila ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të Trumpit në atë kohë. Shefi i fushatës së Trumpit dhe këshilltari eventual i Shtëpisë së Bardhë, Steve Bannon ndihmoi Cambridge Analytica të dilte nga toka. Firma kishte përdorur të dhënat e mbledhura pjesërisht dhe u shfaqte në formë të reklamës, ofertën elektorale të Trumpit.

Në ankesën e ndryshuar, Racine akuzon se vendimi i Facebookut në vitin 2010 për të hapur platformën e tij për palët e treta, të cilat ai pretendon se ishte ideja e Zuckerbergut, ndihmoi në hapjen e një koleksioni të të dhënave të përdoruesve në të cilat zhvilluesit mund të kenë qasje përmes një “dere anësore”.

“Zuckerberg ishte personalisht i vetëdijshëm për rreziqet që përbënin ndarja e të dhënave të konsumatorit me aplikacionet, por i shpërfilli në mënyrë aktive ato rreziqe sepse ndarja e të dhënave ishte ndryshe e dobishme dhe fitimprurëse për modelin e biznesit të Facebook dhe rritjen e Platformës”, pretendohet në ankesë.

Megjithëse shumë nga pretendimet e reja të shtuara në padi janë redaktuar për shkak të një urdhri mbrojtës, pjesët në dispozicion të publikut pretendojnë se Zuckerberg ishte përfshirë thellësisht në operacionet e Facebookut deri në pikën e mikromenaxhimit të punonjësve të nivelit të ulët rreth asaj se si duhet të funksionojë platforma. Ai ende zotëron mbi gjysmën e aksioneve me të drejtë vote në kompani, duke i dhënë atij kontroll të madh mbi biznesin.