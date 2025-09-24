Më i shpejtë dhe më efikas, Musk prezanton Grok 4 Fast

Grok 4 Fast ka të njëjtën performancë si paraardhësi i tij, por me më pak tokena të të menduarit mesatarisht.
Disa muaj pas publikimit të modelit Grok 4 AI dhe periudhës jashtëzakonisht problematike të chatbot-it të tij, xAI i Musk tashmë po përpiqet të ecë përpara me modelin e tij më të fundit të AI-së, transmeton Telegrafi.
xAI i Elon Musk ka njoftuar Grok 4 Fast, i cili është një model arsyetimi më i shpejtë dhe më efikas krahasuar me paraardhësin e tij të fundit.
Sipas xAI, Grok 4 Fast ofron performancë të ngjashme me Grok 4, ndërsa përdor mesatarisht 40 përqind më pak tokena të të menduarit.
Së bashku me rezultate më të shpejta, xAI thotë se Grok 4 Fast ka një kosto 98% më të ulët për të arritur të njëjtën performancë në testet kufitare si Grok 4, qoftë kryerja e detyrave që përfshijnë shkrimin e kodit apo thjesht shfletimi i internetit për përgjigje të shpejta.
Ngjashëm me GPT-5 të OpenAI, i cili kalon midis një modeli inteligjent dhe efikas dhe një modeli më të thellë arsyetimi, përditësimi më i fundit i xAI përfshin një arkitekturë të unifikuar që mund të kalojë midis përpunimit të kërkesave komplekse me modelin e tij të arsyetimit dhe përgjigjeve të shpejta me modelin e tij jo-arsyetues.
Në testet e kryera, një platformë që i vë modelet e AI-së kundër njëri-tjetrit dhe ofron krahasime krah për krah, Grok 4 Fast u rendit i pari në detyrat e kërkimit dhe i teti në detyrat e bazuara në tekst.
xAI e ka bërë Grok 4 Fast të disponueshëm për të gjithë përdoruesit, përfshirë ata falas, në internet, iOS dhe Android.
Megjithatë, duke pasur parasysh se sa konkurruese po bëhet gara LLM, është vetëm çështje kohe para se Google të publikojë një version të gjeneratës së ardhshme të Gemini ose një model të përditësuar Anthropic nga Claude Opus pas publikimit të fundit të versionit 4.1.