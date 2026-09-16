“Më mahnit njeriu i lirë; ai që i peshon fjalët në peshoren e ndërgjegjes, e vendos veten në vendin e tjetrit përpara se të gjykojë, pason të vërtetën edhe nëse janë të paktë përkrahësit e saj dhe braktis të kotën edhe nëse janë të shumtë pasuesit e saj.
Nuk blihet për asnjë interes, nuk e ndryshon qëndrimin për asnjë përfitim dhe nuk rrëzohet nga asnjë kundërshtar.
Nëse premton, e mban fjalën; dhe nëse ka mendim ndryshe, mban drejtësinë.
Nuk i bën lajka asnjë të forti, nuk ia tregon forcën asnjë të dobëti dhe nuk kamuflohet në kërkim të pranimit.
Pasuria e tij është vetvetja, krenarinë e ka në nderin e tij dhe vlerën e ka në qëndrueshmërinë e tij.
Ky është ai për të cilin thuhet: Nuk ka si ai!”
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Shejkh Muhamed El-Gazali
Më mahnit njeriu i lirë…
“Më mahnit njeriu i lirë; ai që i peshon fjalët në peshoren e ndërgjegjes, e vendos veten në vendin e tjetrit përpara se të gjykojë, pason të vërtetën edhe nëse janë të paktë përkrahësit e saj dhe braktis të kotën edhe nëse janë të shumtë pasuesit e saj.