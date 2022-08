Me qene lehte me u kuptu politika, të gjithë e kishim kuptua me kohë!

Skena, prapaskena, kurthat, dredhite, mashtrimet nuk jane te lehta me u kuptu.

Mashtruesit, magjistaret, magjite.

Me qenë lehtë, të gjithë me kohe e kishim dallua Te Verteten nga Teorite- Mesimet Mashtruese për politike, per histori, për filozofi, për fe-të, për ideologjitë dhe lemite tjera.

Me qene lehte me kohe te gjithe e kishin kuptu Enverin, Leninin, Ataturkun, Liderin, komunizmin, demokracine, iluminizmin, gjonturqit, marksizmin etj.

I kishim kuptu me kohe ideologet mashtrues, teoricientet mashtrues, politikanet mashtrues, lideret mashtrues, politikat madhtruese, propagandat mashtruese.

12 vite mësojmë matematikë dhe nuk i dimë veprimet themelore, e mos te flasim per ato me te komplikuarat.

Dymbëdhjetë vite mësojmë shqip e prapë nuk dimë.

E prej nga me i kuptua teorite mashtruese politike, historike, ekonomike, sociologjike, juridike, psikologjike, teologjike, ideologjike e lemive tjera ?!

Me qene lehte , te gjithe e ishim kuptu se ç’ po ndodhë ne Ukraine, Siri, Egjipt, Libi, Irak, Jemen, Afganistan, Turqi, Amerike, Rusi etj.

E kishim kuptu skenen e prapaskenen bile ne Shqipëri e ne Kosove.

Se ne Bote, jo se jo.

E po, nuk jane gjerat bash te lehta.

Prandaj debatet nuk ndalen.

Prandaj Mendimet e ndryshme.

Prandaj disa tabore.

Per çdo gje!

Nga: Ubejd Gashi