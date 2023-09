Më të dalluarit nga të dalluarit bëjnë diferencen

Pacienta ka shume, Mjeke te dalluar ka pak.

Studente ka shume, Profesor te dalluar ka pak.

Klient ka shume, Avokat te dalluar ka pak.

Xhemat ka shume, Hoxhallare te dalluar ka pak.

Tifoz ka shume, lojtar te dalluar ka pak.

Popull ka shume, Prijes te dalluar ka pak.

Edhe te diplomuar ka shume, Mendimtar te dalluar ka pak.

Rregulli eshte, te degjohen te dalluarit.

Bile, me te Dalluarit nga te dalluarit!

Te ne, fatkeqesisht eshte e kunderta.

Shumica kerkon te degjohet.

Tifozet done te degjohen.

Zhurmagjinjte!

Pacientet!

Klientet!

Ne Gjermani populli as nuk ndihet.

Me te Dalluarit nga te dalluarit bejne diferencen, sepse jane tjeter nivel dhe ata pasohen.

Aty ku Zhurma e kallabllakut( pacienteve, klienteve, studenteve, nxenesve, xhemateve, tifozeve) nuk lejojne me u degju te Dalluarit, aty bereqet s’ka.

Se,

Vershima kur t’ rroke, t’ fshine me ka krejte !!!

Pastaj, keq i kemi punet.

Keq pra !!!

Nga: Ubejd Gashi