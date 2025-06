Mënyra Profetike e ngrënies së hurmave!

Profeti ﷺ e vendoste bërthamën e hurmës mbi sipërfaqen e pëllëmbës së dorës, midis gishtit të mesit dhe gishtit tregues, dhe më pas e hidhte tutje pa e prekur me majat e gishtave dhe pa e vendosur në pëllëmbë. Ky udhëzim profetik përmendet në një hadith të transmetuar nga Muslimi në Sahih-un e tij, Ahmedi në Musned-in e tij, dhe të tjerë.

Në këtë sjellje fisnike shohim moral të bukur dhe pastërti. Ai nuk e mban bërthamën në majat e gishtave sepse ajo është përzier me pështymën, dhe nëse do të fuste dorën në hurmat e tjera për të marrë një tjetër, mund të prekte një hurmë që do ta hante dikush tjetër. Po ashtu, ai nuk e vendos bërthamën në pëllëmbë sepse mund të përshëndetet me dikë ose të mbajë diçka në dorë.

Nuk ka dyshim se pështyma e Profetit ﷺ është e bekuar dhe shokët e tij nuk e kanë problem; madje ata dëshironin që duart e tyre të prekesin të tijat, ose të merrnin diçka nga djersa ose pështyma e tij e pastër. Megjithatë, ai ishte shembull për njerëzit dhe donte ta mësonte popullin e tij rregullat e të ngrënit dhe kujdesin për ndjenjat e të tjerëve.

Ku është ky etiketim i rafinuar sot në tryezat tona? A kemi kërkuar në trashëgiminë tonë për sjellje të tilla që na i mësoi i Dërguari ynë që 1400 vite më parë? Ne jemi një komb i qytetëruar në çdo aspekt, sepse udhëzimi ynë vjen nga Allahu — por sa shumë do të doja që populli im ta kuptonte këtë!