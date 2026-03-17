Mercedes A-Class i ri do të pësojë transformim masiv

Një transformim masiv e pret Mercedes A-Class, me një brez të ri që pritet të ketë energji tërësisht elektrike.
Kishte pasur pyetje mbi të ardhmen e modelit më të vogël të kompanisë, sepse ai do të tërhiqej nga prodhimi në vitin 2025 pa ndonjë pasardhës të planifikuar.
Por teknologjia e re elektrike do të sigurojë që modeli hatchback të mund të jetojë në dekadën e ardhshme.
Edhe pse Klasa aktuale A ekziston që nga viti 2018, modeli i ri nuk pritet të dalë në shitje deri në vitin 2029.
Platforma MMA i lejon Mercedes-it të pajisë A-Class-in e ardhshëm jo vetëm me të njëjtin sistem elektrik të fuqisë si CLA, por edhe me njësinë hibride të CLA-së.
Ky sistem i fundit është zhvilluar për t’iu përshtatur rregullave më të rrepta të emetimeve që do të hyjnë në fuqi në vitin 2027.
Çmimi është ende shumë larg konfirmimit.