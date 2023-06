Mercedes prezantoi konceptin Vision One-Eleven: Rishikimi i C111

Ka pak mundësi që ekspozita e Mercedesit me temën e prototipit legjendar eksperimental C111 nga viti 1970 të shkojë përtej një modeli konceptual tërheqës.

Pas krijimit të modelit tërheqës koncept Vision One-Eleven qëndron ekipi ndërkombëtar i dizajnerëve të Mercedes në Kaliforni, në të cilin, me zgjedhjen e ngjyrës dhe detajet e shumta në trupin jashtëzakonisht të ulët, ata krijuan një kujtesë të prototipit eksperimental të Mercedesit C111, të cilin kompania gjermane e bëri 53 vjet më parë në 16 kopje për nevojat e testimit të opsioneve të ndryshme të disqeve dhe zgjidhjeve teknike.

Prototipet eksperimentale portokalli C111 fuqizoheshin nga një sërë motorësh me benzinë dhe naftë të montuar në mes, duke përfshirë një opsion Wankel, me versionin më të fuqishëm të mundësuar nga një benzinë turbo 4.8 litra V8 (507 kuaj/fuqi) në pistën e provës Nardo që arrin më shumë se 400 km/h.

21 vjet më vonë, Mercedes prezantoi një model të ngjashëm para-prodhimi C112 të fuqizuar nga një motor 6-litërsh V12 në Motor Show në Frankfurt. 700 klientë kanë paguar një paradhënie për edicionin e premtuar të prodhimit, i cili në fund iu kthye, sepse në Stuttgart ata ende hoqën dorë nga produksioni i paralajmëruar.

Nuk ka njoftime se Visioni tërheqës One-Eleven do të ndjekë gjurmët e hibridit ultra-sportive “F1” AMG One, por është zbuluar se motori i ulët dhe i gjerë me dy ulëse me dyert dalluese “gullwing” do të jetë me motor nga katër motorë elektrikë YASA që mund të prodhonin pothuajse 2000 kuaj fuqi.