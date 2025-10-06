Mercedes vjen me një panel kontrolli gjigant

Mercedes më në fund ia doli mbanë.
Pasi kishte vendosur ekrane të shumëfishta në panelet e kontrollit vitet e fundit, tani i ka bashkuar të gjitha në një ekran gjigant.
GLC me teknologjinë EQ do të jetë modeli i parë që do të ketë një evolucion të të ashtuquajturit Hyperscreen.
Duke u shtrirë nga një anë në tjetrën, ai dominon pjesën e brendshme me një diagonale masive prej 99.3 centimetra.
Edhe pse mund të tingëllojë si një mashtrim, Mercedes këmbëngul se Hyperscreen nuk po shpërqendron vëmendjen.