“Mercenarët rusë kryen mizori në Republikën e Afrikës Qendrore”

Mercenarët rusë të Grupit Wagner kryen mizori në Republikën e Afrikës Qendrore (RAQ), ndërsa qeveria u përpoq të mbrohej kundër rebelëve, thuhet në raportin e ri të qeverisë të hënën, raporton Anadolu Agency (AA).

Gjetjet u bënë nga komisioni hetimor special i ngritur nga qeveria pas një serie raportesh që detajonin abuzimet e kryera nga rebelët, Forcat e Armatosura të Afrikës Qendrore (FAAQ) dhe paramilitarët e aleatëve të tyre rusë, forcat nën Grupin Wagner në vend.

Hetuesit pranuan se kishte “incidente të provuara” me “instruktorët rusë”, thuhet në raport.

Në vërejtjet për mediat vendase, Prokurori i Përgjithshëm Eric Didier Tambo, i cili drejtoi Komisionin Special të Hetimit, tha se nuk ka dyshim se “instruktorët rusë janë të pranishëm në kuadrin e marrëveshjes së mbrojtjes”, të nënshkruar me Moskën dhe “ata që do të kryejnë mizori do të ndiqen penalisht nën gjykatat ushtarake ruse”.

Gjetjet përforcojnë pretendimet e Kombeve të Bashkuara, të cilat kishin thënë në fillim të këtij viti se njësitë e Grupit Wagner ishin përgjegjës për “vrasjet civile, përdhunimet në grup dhe torturat”.

Qindra trupa ruse janë në shtetin qendror të Afrikës për të mbështetur regjimin e Presidentit Faustin-Archange Touadera kundër rebelëve që kërkojnë të përmbysin qeverinë e tij pas zgjedhjeve të vitit të kaluar.

Operacionet që përfshijnë paramilitarët rusë thuhet se po vazhdojnë në brendësi të vendit, veçanërisht në qytetin Bambari, ku kohët e fundit u vendos orë policore pas vdekjes së dy ushtarëve të qeverisë.

Raporti i fundit vjen pas raporteve që tregojnë se tre mercenarë rusë u vranë të shtunën kur autokolona e tyre ra në pritë nga rebelët e CPC në fshatin Bombo në zonën Mambere-Kadei, në perëndim të Republikës e Afrikës Qendrore.

Raportet e mediave lokale thanë se përleshja, në të cilën dy rebelë u vranë dhe dy mercenarë të tjerë Wagner u plagosën, zgjati disa orë derisa një helikopter rus mbërriti në vendin e luftimit.

Vendi i Afrikës Qendrore është shkatërruar nga dhuna që nga viti 2013, kur kryesisht rebelët Seleka muslimanë rrëzuan Presidentin e atëhershëm Francois Bozize, duke shkaktuar hakmarrje nga milicitë kryesisht të krishtera.

Zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar ishin të parat pas nënshkrimit të një marrëveshjeje paqeje në shkurt 2019 midis qeverisë dhe 14 grupeve të armatosura.

Megjithatë, zgjedhjet e dhjetorit, në të cilat Touadera u rizgjodhën, u pasuan nga dhuna. /aa