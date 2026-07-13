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Merz i bën thirrje Rusisë të rikthehet në tryezën e negociatave

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin të ndalojë sulmet ndaj Ukrainës dhe të rikthehet në tryezën e negociatave për t’i dhënë fund luftës.

Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Paris, së bashku me liderët e Francës, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar, Merz tha se anëtarët e “Koalicionit të të Gatshmëve” kanë rënë dakord të vazhdojnë mbështetjen e fuqishme për Kievin, duke rritur njëkohësisht presionin ndaj Moskës përmes masave të reja.

“Ne po e bëjmë këtë jo për ta zgjatur luftën, por për t’i dhënë fund asaj sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Merz.

“Mesazhi ynë për Rusinë është: Është koha të vini në tryezën e negociatave, është koha të bini dakord për një armëpushim. Është koha për t’i dhënë fund gjakderdhjes së panevojshme në Ukrainë”, shtoi ai.

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