Mësohet duelet çerekfinaliste të LK-së

Sot është hedhur shorti i çerekfinaleve në kompeticionin më të madh të futbollit në Europë, UEFA Champions League.

Ndeshje tejet interesante do të kemi në këtë raund.

Duke nisur nga ndeshja, Arsenal – Bayern Munich, Ateltico Madrid – Borussia Dortmund, Real Madrid – Manchester City dhe Barcelona – Paris Saint Germain.

Fituesi i ndeshjes, Arsenal – Bayern do të luaj në gjysmëfinale me fituesin e ndeshjes, Real Madrid – Manchester City dhe fituesi i ndeshjes Atletico – Dortmund me fituesin e ndeshjes PSG-Barcelona./