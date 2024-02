Lionel Messi e ka shpëtuar Inter Miamin në përballjen me LA Galaxy.

Ylli argjentinas ka shënuar golin e barazimit pas një asistimi perfekt nga Jordi Alba.

Inter Miami ka 4 pikë nga dy ndeshjet e para në MLS.

He’s really keeping a relegation scrap team at the top of the table, while only having alba on his side . This is what I call a “Challenge”, Not joining the top teams in the country and winning titles. pic.twitter.com/XgS0x9t6VE