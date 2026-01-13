Messi tregon pse nuk e përdor ChatGPT

Messi nuk përdor Inteligjencën Artificiale.
Ylli i futbollit, argjentinasi Lionel Messi, ka pranuar se nuk e përdor kurrë ChatGPT ose ndonjë mjet tjetër me Al.
Jo se nuk i pëlqejnë, por sepse nuk është mësuar me to dhe përdorimin e tyre.
Në një intervistë të kohëve të fundit, ai tha se Al nuk është pjesë e rutinës së tij të përditshme.
Por, për dallim prej tij, Messi zbuloi se gruaja e tij Antonela përdor ChatGPT gjatë gjithë kohës, duke e pyetur për receta, ushqim dhe shumë pyetje të tjera gjatë ditës.
Kontrasti brenda shtëpisë së tyre pasqyron një realitet më të gjerë rreth përdorimit të Al.
Për disa njerëz, Al është bërë tashmë një asistent i përditshëm që ndihmon me vendime të vogla dhe kuriozitet të përditshëm, ndërsa për të tjerët ende është e panevojshme.