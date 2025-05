Microsoft i jep lamtumirën fjalëkalimeve

Iniciativa e re “pa fjalëkalim” e Microsoft shoqërohet nga një ridizajnim i ndërfaqes së identifikimit me hapa të ri që përmirësojnë eksperiencën e kyçjes pa fjalëkalim.

Pas ofroi mbështetje për identifikimin pa fjalëkalim në Windows prej disa vitesh, Microsoft ka vendosur të bëjë lëvizjen më të madhe drejt një të ardhmeje pa to.

Tani kompania do tu kërkojë përdoruesve kur regjistrojnë një llogari të re të përdorin vetëm metoda të sigurta si passkeys, njoftime dhe çelësa sigurie.

Edhe pse llogaritë ekzistuese nuk do të detyrohen të heqin fjalëkalimet e tyre, llogarive të reja do tu sugjerohet të mos e përdorin një të tillë.

Si pjesë e këtij përmirësimi të thjeshtuar të përvojës së përdoruesit (UX), ne po ndryshojmë sjelljen standarde për llogaritë e reja. Llogaritë e reja të Microsoft-it tani do të jenë “pa fjalëkalim si parazgjedhje.” Përdoruesit e rinj do të kenë disa opsione pa fjalëkalim për t’u futur në llogaritë e tyre dhe nuk do të kenë kurrë nevojë të krijojnë një fjalëkalim. Përdoruesit ekzistues mund të vizitojnë cilësimet e llogarisë së tyre për të fshirë fjalëkalimin.

Madje Microsoft ka vendosur të ndryshojë emërtimin e “World Password Day” në “World Passkey Day” duke premtuar të vijojë me implementimin e passkey në vitet në vijim.

Microsoft thotë se thuajse 1 milionë passkey regjistrohen çdo ditë.