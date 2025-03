Microsoft përgjigjet përditësimit problematik të fshiu Copilot nga kompjuterët Windows 11

Kompania nuk ka dhënë asnjë shpjegim se çfarë shkoi keq me përditësimin e Marsit. Dyshohet se Microsoft gabimisht kishte çaktivizuar lançimin e Copilot duke bërë ç’instalimin e tij nga sistemet.

Në fillim të javës raportuam se Microsoft kishte dërguar një përditësim problematik në Windows 11 që çoi në ç’instalimin e aplikacionit Copilot në disa pajisje.

I njëjti përditësim shkaktoi probleme me ekranet blu të vdekjes, me SSD-të që dështonin dhe probleme të tjera me RDP.

Microsoft tashmë ka reaguar duke dërguar një përditësim emergjent i cili adreson problemin e Copilot. Në faqen zyrtare të mbështetjes, Microsoft konfirmoi se përditësimi kishte rikthyer Copilot dhe rivendosur aplikacionin në taskbar.

Si rezultat është bërë instalimi i tij automatik dhe ngjitja përsëri në taskbar pasi u fshi nga përditësimit i Marsit 2025. Përdoruesit të cilët ende nuk shohin Copilot, Microsoft rekomandon ri-instalimin e Microsoft Store.

Kompania nuk ka dhënë asnjë shpjegim se çfarë shkoi keq me përditësimin e Marsit. Dyshohet se Microsoft gabimisht kishte çaktivizuar lançimin e Copilot duke bërë ç’instalimin e tij nga sistemet.