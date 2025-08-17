Microsoft u kërkon përdoruesve ta injorojnë përsëri këtë gabim

Një problem i vjetër që supozohej se ishte i sigurt për t’u injoruar, është rishfaqur.
Në korrik, Microsoft konfirmoi se Event Viewer po tregonte një gabim në lidhje me Windows Firewall pas një përditësimi të Windows, por që përdoruesit mund ta injoronin atë sepse lidhej me një veçori që ishte ende në zhvillim, transmeton Telegrafi.
Kishte disa konfuzione rreth problemit – kompania fillimisht pretendoi se problemi ishte rregulluar në patch-in “Patch Tuesday” të korrikut, vetëm për të pranuar më vonë se njoftimi ishte një gabim.
Ndërsa problemi u rregullua përfundimisht në fund të korrikut, duket se përdoruesit e Windows tani po përballen me një situatë të ngjashme.
Në panelin e saj “Windows Release Health”, Microsoft ka filluar të gjurmojë një gabim të ri në lidhje me Event Viewer.
Ndërsa historia përsëritet, softueri tani po tregon një gabim në lidhje me CertificateServicesClient (CertEnroll) ID e gabimit për këtë ngjarje është 57, dhe mesazhi shoqërues thotë: “Ofruesi ‘Microsoft Pluto Cryptographic Provider’ nuk u ngarkua sepse inicializimi dështoi”.
Kjo hyrje shfaqet në Event Viewer sa herë që kompjuteri riniset, por Microsoft deklaron se përdoruesit mund ta injorojnë atë në mënyrë të sigurt sepse nuk preken asnjë komponent aktual i Windows.
Theksohet përsëri se hyrja shfaqet për shkak të një veçorie që është ende në proces. Prandaj, nuk ka ndikim në proceset e Windows dhe nuk kërkon ndonjë veprim nga administratorët e IT-së ose përdoruesit fundorë.
Është e rëndësishme të theksohet se ky gabim ndikon vetëm në versionin 24H2 të Windows 11. Është i pranishëm tek përdoruesit që kanë instaluar përditësimin “paraprak” KB5062660 të korrikut që nuk është i fokusuar në siguri, si dhe patch-in “Patch Tuesday” të gushtit nga viti 2025 që u publikua së fundmi.
Microsoft ka premtuar të punojë në një zgjidhje që do të mbërrijë në një nga përditësimet e ardhshme, por nuk specifikoi një datë të saktë. Megjithatë, siç deklarojnë ata, nuk ka arsye për t’u shqetësuar dhe përdoruesit mund të vazhdojnë me punën e tyre normale.