Misteri i një roje qelie në dosjet “Epstein”

Depozitimi misterioz prej 5,000 dollarësh para vdekjes së grabitqarit seksual
Një nga rojet e burgut të Jeffrey Epstein e kërkoi në Google grabitqarin seksual disa minuta para se të gjendej i vdekur – dhe gjithashtu bëri një depozitë misterioze prej 5,000 dollarësh në para të gatshme dhjetë ditë para se grabitqari të kryente vetëvrasje në qelinë e tij të burgut, zbulojnë dokumente të sapo publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së (DOJ).
Tova Noel ishte një nga dy punonjëset e Qendrës Korrektuese Metropolitan të akuzuara për falsifikim të të dhënave që po kontrollonin për Epstein-in natën para vetëvrasjes së tij më 10 gusht 2019, gjë që nuk e bënë. Rojet u pushuan nga puna, por akuzat penale kundër të dyve u hodhën poshtë më vonë.
“Nuk mbaj mend”
Noel kërkoi në Google “të rejat më të fundit mbi Epstein në burg” në orën 5:42 të mëngjesit, pastaj përsëri në orën 5:52 të mëngjesit – më pak se 40 minuta para se kolegu i saj, oficeri i korrektimit Michael Thomas, ta gjente financierin e turpëruar të vdekur, të varur në qelinë e tij, në orën 6:30 të mëngjesit, sipas një të dhëne të FBI-së mbi historikun e kërkimit në internet të Noel atë natë.
Më parë atë ndërrim, Noel, 37 vjeçe, blinte mobilje në internet dhe flinte gjumë në punë në vend që të kryente kontrollet e kërkuara 30-minutëshe të të dhënave të Epstein-it, ndërsa Thomas shikonte motoçikletat, thanë prokurorët. FBI-ja nxori në pah kërkimin e frikshëm në internet në shqyrtimin e saj mjeko-ligjor prej 66 faqesh të kompjuterëve desktop të Departamentit të Korrektimeve të Noel dhe Thomas. Ishte i vetmi kërkim i theksuar.
Çuditërisht, kur dha një deklaratë të betuar në Departamentin e Drejtësisë në vitin 2021, Noel mohoi ta kishte kërkuar Epstein-in në Google. “Nuk më kujtohet ta kem bërë këtë,” pohoi ajo, sipas transkriptit. Ajo argumentoi se të dhënat e FBI-së nuk ishin të sakta: “Nuk më kujtohet ta kem kërkuar në Google.” Kur u pyet nëse kishte të bënte me vdekjen e Epstein, Noel tha “jo”.
Noel, e cila më vonë u padit në Gjykatën e Lartë të Qarkut Westchester për një sulm të dyshuar në punën e saj të re, gjithashtu pranoi para hetuesve se askush në burgun federal në Manhattan nuk e kishte vizituar Epstein-in dhe se ajo kishte falsifikuar të dhënat.
Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij kur Thomas dhe Noel i sollën mëngjesin në orën 6:30 të mëngjesit më 10 gusht 2019.
Depozita bankare misterioze
Ndërkohë, Chase Bank raportoi depozita parash në llogarinë bankare të Noel në atë që FBI e etiketoi si një “raport aktiviteti të dyshimtë”, zbuloi një tjetër dosje e re e Departamentit të Drejtësisë. Një total prej 12 pagesash (me një total prej 11,880 dollarësh) filluan në prill 2018, duke kulmuar me depozitën më të madhe, 5,000 dollarë, më 30 korrik 2019.
Noel filloi të punonte në njësinë e Epstein më 7 korrik 2019, vetëm disa javë para vdekjes së tij. Një njoftim i brendshëm i FBI-së, i publikuar gjithashtu në dosjet e Departamentit të Drejtësisë, zbulon se agjencia besonte se Noel ishte ndoshta figura misterioze portokalli e parë në pamjet e paqarta të mbikëqyrjes pranë qelisë së Epstein rreth orës 22:40 atë natë. Njolla portokalli në video ka qenë një burim debati dhe teorish konspiracioni që kur FBI publikoi pamjet verën e kaluar.
“Rreth orës 22:40, një oficer, që besohet të jetë Tova Noel, i çoi rrobat e të burgosurit deri në nivelin L, hera e fundit që ndonjë oficer korrektues iu afrua hyrjes së vetme në nivelin SHU,” deklaroi hetimi. Epstein vari veten me shirita prej cope portokalli. Në një deklaratë me betim, Noel, e cila po punonte me turn të dyfishtë atë ditë, u tha hetuesve se e pa Epstein-in të gjallë për herë të fundit “diku pas orës 22:00″ dhe se “nuk u dha kurrë çarçafë – kurrë” ose rroba të burgosurve.
Ajo dëshmoi se nuk e dinte pse Epstein kishte çarçafë shtesë në qelinë e tij. Roja e dytë në detyrë flinte midis orës 22:00 dhe mesnatës, tha ajo. Një punonjës burgu që hynte i vetëm në zonën e qelisë së Epstein-it do të kishte shkelur rregullat, thanë hetuesit. Avokatët e Noel-it refuzuan të komentonin mbi akuzat.