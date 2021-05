Modelet të reja MacBook Pro debutojnë në fillim të Qershorit

Apple planifikon të risjellë portën MagSafe dhe krahasuar Thunderbolt/USB-C, ato kanë porta HDMI dhe lexues karte SD.

Modele të reja MacBook Pro po vinë në konferencën vjetore të zhvilluesve të Apple sipas insajderit të industrisë Jon Prosser i cili ka një rekord parashikimesh të sakta.

Prosser nuk ofroi shumë informacion po tha se modelet 14-inç dhe 16-inç MacBook Pro janë në punim. Modelet e reja pritet të kenë një dizajn krejtësisht radikal krahasuar me linjën MacBook që kemi që prej 2016-ës.

Apple planifikon të risjellë portën MagSafe dhe krahasuar Thunderbolt/USB-C, ato kanë porta HDMI dhe lexues karte SD.

Nuk është përfshirë një Touch Bar me Apple që do të rikthehet tek sistemi tradicional i butonave të funksionit. Në brendësi ridizajnohet sistemi termik për të akomoduar procesorin e ri Apple M1.

Sipas një raporti të Bloomberg flitet për një procesor me 10 bërthama Apple ku 8 janë të performancës së lartë dhe 2 me efikasitet energjie. Procesorin e shoqëron një kartë grafike me dy opsione 16 ose 32 bërthama dhe deri në 64GB RAM.Deri më sot asnjë burim tjetër nuk ka sugjeruar ardhjen e modeleve të reja MacBook në WWDC. /PCWorld