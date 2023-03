Modeli i ardhshëm Renault Espace do të vijë me një çati të madhe xhami

Për modelin e gjashtë të ardhshëm, Renault Espace po kalon në një stil trupi SUV pasi mini-furgonët kanë rënë kryesisht në favor.

Në thelb, modeli i ri do të jetë një Austral i shtrirë me një zgjedhje midis pesë ose shtatë ulëseve.

Tani dolën disa pamje ngacmuese përpara premierës që do të mbahet më 28 mars.

Marka franceze reklamoi një “çati të madhe panoramike prej xhami”, duke pretenduar se është më e madhja se secila makinë në treg.

Çatia prej xhami është 1.33 metra e gjatë dhe 84 centimetra e gjerë, duke lejuar shumë rreze dielli aty përmes më shumë se një metër katror xhami.

Siç shihet në imazhin ngacmues, ajo zgjerohet pothuajse në të gjithë gjatësinë e çatisë dhe duhet ta bëjë kabinën të ndihet edhe më e gjerë se sa është tashmë. Pavarësisht nëse jeni ulur në pjesën e përparme, të mesme ose të pasme, Espace duhet të sigurojë një atmosferë të ajrosur.

Si një rifreskim, gjenerata e ardhshme Espace do të jetë 14 centimetra më e shkurtër se paraardhësi i tij minifurgon. Do të ketë një gjatësi të përgjithshme prej 4.72 metrash dhe pavarësisht se është më i vogël, do të ketë një gjerësi të brendshme pak më të përdorshme.