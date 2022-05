Modestia dhe thjeshtësia asnjëherë nuk janë gjykuar dhe as që do të gjykohen.

Pse…?

Sepse thjeshtësia nuk e ka dëmtuar askënd dhe askush nuk është penduar per shkak të thjeshtësisë andaj edhe nuk gjykohet as ajo as poseduesi i saj.

E ndërsa me mendjemadhësinë është e kundërta, ajo gjykohet vetë por gjykohet edhe bartësi i saj.

Andaj, kujdes se cilën cilësi po zgjedh për veten tënde…

Nga: Artan Musliu