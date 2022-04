Molla në mëngjes, ndikimi tek tretja dhe kolesteroli

A hani mëngjes rregullisht? Nëse ndodh që e kaloni mëngjesin pa konsumuar asgje, është më mirë të hani një mollë. Kjo sepse ato janë të larta në fibra dhe vitaminë C dhe gjithashtu kanë pak kalori.

Përmirësoni tretjen duke nxitur sekretimin e acidit gastrik

Siç u përmend më lart, mollët janë të pasura me fibra dietike, kështu që mund të ndihmojnë tretjen duke nxitur aktivitetin e stomakut tuaj.

Kanë veti të shkëlqyera detoksifikuese

Ngrënia e mollëve në mëngjes eliminon kolesterolin e keq dhe kripën e grumbulluar në trupin tuaj. Pra, nëse hani mollë për një kohë të gjatë, kjo do të përmirësojë aktivitetin e metabolizmit.

Ndihmon në parandalimin e kapsllëkut

Ngrënia e mollëve me përmbajtje të lartë fibrash jo vetëm që ndihmon në parandalimin e kapsllëkut, por edhe forcimin e arterieve dhe presionin e lartë të gjakut.

Ndikon në lehtësimin e lodhjes dhe kujdesin ndaj lëkurës

Mollët janë të ngarkuara me vitaminë C. Pothuajse gjysma e përmbajtjes së vitaminës C të mollës është pikërisht nën lëkurë, kështu që është një ide e mirë të hani mollë me lëkurën tuaj. Ato gjithashtu mund të kenë një efekt kundër plakjes dhe janë shumë efektive në parandalimin e ftohjes dhe tejkalimin e lodhjes.