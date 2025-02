Mos e Humb Vëllazërinë për Gjëra të Përkohshme!

Shpeshherë, tifozët e ekipeve harxhojnë shumë energji duke u përplasur mes vete, shpesh me ofendime, sharje dhe urrejtje. Ndërkohë, ekipet që ata simpatizojnë as që e kanë idenë për ekzistencën e tyre. Ata vazhdojnë të fitojnë paratë e tyre dhe të rregullojnë punët e tyre…

Mos u përça me vëllanë tënd për dikë që as që e di se ti ekziston.

Jeta vazhdon edhe pas lojës, ashtu siç ka vazhduar para saj.

Ruaje energjinë, ruaji nervat, ruaje vëllazërinë!



Hoxhë Enis Cakaj

