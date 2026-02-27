Motorola lanson programin beta të Android 17, lista e pajisjeve të përshtatshme

Google publikoi versionin e parë beta të Android 17 për pajisjet e saj Pixel në fillim të këtij muaji, dhe tani Motorola po lanson programin e vet beta të Android 17.
Kjo është mjaft interesante pasi kohët e fundit Motorola nuk ka qenë aspak e shpejtë në lëshimin e përditësimeve të mëdha Android për pajisjet e saj.
Nuk jemi të sigurt nëse kjo do të ndryshojë për versionin stabil të Android 17, por mund të shpresojmë.
Sidoqoftë, nëse jeni në SHBA dhe keni një Motorola Edge (2025), mund të bashkoheni me programin beta këtu.
Nëse keni një Moto G57 në Evropë, Lindjen e Mesme ose Afrikë, mund të bashkoheni këtu.
Nëse keni një G57 Power në Evropë, Lindjen e Mesme ose Afrikë, ky është linku për ju. Së fundmi, nëse keni një G57 Power në Indi, ja ku duhet të shkoni.
Sigurisht, ne do t’ju këshillonim të mos përdorni softuer beta si ky në një pajisje nga e cila vareni për gjëra kritike – pasi është një beta e hershme në këtë fazë, mund të ketë ende shumë gabime, gjëra që nuk funksionojnë siç duhet ose prishen.