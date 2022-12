​Mpiksjet e gjakut – njihni simptomat në kohë

Mpiksjet e gjakut mund të ndodhin te kushdo dhe nëse nuk shpërbëhen në trup, mund të jenë kërcënuese për jetën, andaj është shumë e rëndësishme të vëreni shenjat më të hershme që ju dërgon trupi në mënyrë që të reagoni në kohë, paralajmërojnë ekspertët.

“Koagulimi i gjakut mund të jetë vrasës i heshtur dhe ai manifestohet në shumë mënyra dhe shpesh çon në komplikime serioze. Pirja e duhanit, presioni i lartë i gjakut dhe medikamente të caktuara si estrogjeni rrisin rrezikun e mpiksjes së gjakut. Njohja e simptomave mund t’ju shpëtojë fjalë për fjalë jetën”, shpjegon tekniku mjekësor Shane Marchese për Eat This Not That.

Ai shton se mpiksjet e gjakut më së shpeshti gjenden në këmbë dhe bllokojnë furnizimin me oksigjen në indet përreth.

Siç thotë ai më tej, mpiksjet sipërfaqësore ose të gjakut në një pjesë të trupit pa inde të prekur ndonjëherë mund të kalojnë pa u vënë re, dhe mpiksjet që nuk shfaqin simptoma janë veçanërisht të rrezikshme sepse, nëse nuk trajtohen, ato mund të çojnë në komplikime serioze në mushkëri ose tru. .

Frymëmarrje ose marramendje

Edhe pse kjo simptomë është shpesh një tregues i një sërë problemesh shëndetësore, është gjithashtu një shenjë se mund të keni mpiksje gjaku.

“Ju ka të ngjarë të injoroni lodhjen, djersitjen, gulçimin ose marramendjen pas aktivitetit të moderuar ose të fuqishëm. Megjithatë, nëse ato shfaqen shpesh, veçanërisht gjatë kohës që jeni duke pushuar ose duke kryer ndonjë aktivitet të lehtë që nuk kërkon aq shumë përpjekje, nuk duhet t’i injoroni këto simptoma. Një mpiksje gjaku në mushkëri quhet emboli pulmonare dhe parandalon hyrjen e oksigjenit në gjak dhe kjo gjendje mund të jetë fatale nëse nuk trajtohet shpejt”, paralajmëron Marchese.

Ënjtje, dhimbje, njollë e lëkurës ose skuqje në gjymtyrë

“Nëse nuk jeni të sigurt për shenjat e një mpiksje gjaku, mund ta gaboni lëkurën e fryrë ose të zbardhur në një gjymtyrë si një dëmtim të kohëve të fundit ose të injoroni një ndryshim të lehtë në ngjyrë ose temperaturë. Megjithatë, këto mund të jenë shenja të trombozës së venave të thella, ose një mpiksje gjaku që është formuar thellë nën lëkurë dhe po bllokon gjakun të arrijë në indet e shëndetshme. Nëse keni dhimbje të njëanshme të mprehtë, skuqje, ënjtje ose lëkurë të ngrohtë në një zonë të caktuar, kërkoni kujdes mjekësor sa më shpejt të jetë e mundur. Tromboza e venave të thella mund të çojë në emboli pulmonare ose probleme më serioze duke përfshirë gangrenën”, shpjegon Marchese.

Dobësi, vjellje, probleme me shikimin ose të folurit

Hulumtimet kanë treguar se disa shenja të tjera të mpiksjes së gjakut janë dobësia, të përzierat dhe problemet me shikimin ose të folurit.