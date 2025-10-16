Muhamedi a.s. Pejgamberi i botës.

Hoxhë Halil Avdulli

Kur e pershkruajm Muhamedin a.s. mund te themi keshtu, ai ishte :

1. Njeriu i të gjithëve — përfaqëson çdo racë e kulturë, eshte i mundshem per te gjithe.

2. Njeriu i dijes — solli shpalljen në prag të epokës se leximit dhe dijes.

3. Njeriu i hapjes — erdhi në pragun e globalizimit njerëzor.

4. Njeriu i moralit — mbi të cilin u ndërtua shpallja.

• Muhamedi lokal – njeriu që jetoi, punoi dhe u përball me rrethanat e kohes dhe aspektet teknike kulturore.l

• Muhamedi global – profeti që doli përtej kufijve të vendit, kulturës dhe kohës, duke u bërë model për mbarë njerëzimin.

Prandaj, për ta kuptuar Islamin, duhet ta kuptojmë më parë Muhamedin si njeri, sepse ai vetë është përkthimi i gjallë i shpalljes.

Dallimi më i madh mes Muhamedit (a.s.) dhe pejgamberëve të mëparshëm, si Musai dhe Isai, është karakteri i tij universal.

Musai (a.s.) ishte profet kombëtar për Beni Israilët; Isai (a.s.) erdhi në një shoqëri të caktuar me kufij kulturorë.

Por Muhamedi (a.s.), si pejgamberi i fundit, duhej të kishte një personalitet që përfaqëson gjithë njerëzimin —

Ai është “njeriu i të gjithëve”, dhe njëkohësisht njeriu i moralit.

Karakteri universal

Ai u dërgua në prag të globalizimit të parë njerëzor — kur popujt nisën të lidhen, kur po fillonte epoka e shkrimit, diturisë dhe komunikimit.

Prandaj edhe fjala e parë që i zbriti ishte: “Lexo!” (اِقْرَأْ).

Kjo tregon se ai është “Profeti i dijes dhe i librit”, i epokës kur njerëzimi do të hyjë në valën e dijes dhe të mendimit.

Për këtë arsye, ai ishte i paarsimuar (ummij) jo nga mungesë diturie, por që të pranojë diturinë e pastër nga Zoti, pa ndikime të mëparshme njerëzore — një dëlirësi për ta bërë bartës të shpalljes hyjnore.

Ndërprerja e izolimit dhe ardhja e universales

Para tij, popujt ishin të mbyllur në vete. Ai erdhi në kufirin mes izolimit dhe hapjes, dhe vetë personaliteti i tij, si dhe mesazhi që solli, ishin të përgatitura për hapje globale.

Nuk mund të ishte si Musai (a.s.), profet kombëtar, sepse misioni i Muhamedit (a.s.) ishte të bashkojë gjithë njerëzimin mbi vlera të përbashkëta.

Keta e Muhamedi (a.s.) ka këtë ndarje:

40 vitet e para — përgatitja morale e njeriut;

23 vitet e fundit — shfaqja dhe përhapja e shpalljes.

Në shumicën e biografive, 40 vitet e para të jetës së tij përmenden në dy-tre faqe: lindja, jetimëria, puna si bari e tregtar, martesa me Hatixhen (r.a.).

Kurse 23 vitet e fundit përshkruhen me hollësi.

Por, nëse studiojmë vetëm periudhën pas shpalljes, ne njohim profetin, por jo dhe njeriun.

6. Çfarë përmbanin 40 vitet e para?

Në ato vite, s’kishte shpallje, por kishte ndërtim të karakterit.

E vetmja cilësi që e përshkonte jetën e tij ishte: moraliteti.

Jo moralitet i zakonshëm, por i rrallë, i jashtëzakonshëm, unik.

Gjithë njerëzit e njohën si “el-Emin” – “Njeriu i besueshëm”.

Pra, dy të tretat e jetës së tij ishin shkollë morali, dhe një e treta ishte shkollë shpalljeje.

Shpallja nuk zbriti mbi një boshllëk, por mbi bazamentin moral të ndërtuar për dekada.

Thelbi i mesazhit

“Nuk ka fetari të vlefshme pa moral.”

Fetaria që nuk ndërtohet mbi vlerat e moralit nuk ka vlerë shpirtërore as shoqërore.

Muhamedi (a.s.) është prova që shpallja hyjnore vjen vetëm mbi karakterin më të lartë njerëzor.

Halil Avdulli

