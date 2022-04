Musafiri i sofrës së zemrave

Drejt shtigjeve të përdëllimit

Vjen mysafiri i përmallimit

Për zemrat besimtare

Zgjuar plotë hare

Presin netët e dritës

Mëkateve t’iu zënë priten

Sa shpirtra ka mbuluar errësira

Presin pastrim nga Mëshira

Ngrihuni o të pllakosur

Nga injoranca vulosur

Largoni batanijen e dynjasë

Zemrat të shohin rreze ridasë

Trupat të dlirësohen urisë

Në rrezet e diellit të lumturisë

Ndaleni ritmin e rutinës së kotë

Ktheju me pendim të Madhit Zot

Me duar drejt qiellit e zemër të thyer

Largoje nga sytë gjumin bëhu i vyer

Shpreso në Mëshirën e Tij

Bëhu njëmend rob i mirë

Falu natën dhe ji vigjilent ditën

Shtoja çoftë sa grimca të mirën

Vizito të afërmin dhe bonjakun

Shtoje bujarin dhe pakëso haramin

Lexo Kur’an me tërë ndjenjat e shpirtit

Medito në të dhe thellohu drejt infinitiv

Fale të keqen dhe garo në mirësi

Largoje zilinë dhe brishtësinë plotë zi

Duaje të vërtetën dhe përgatitu për vdekjen

Mbyllu një natë medito me vetveten

A thua këtë Muaj si do ta kaloj

Dhe vitin tjetër a do të jetoj?

O Zot të lutemi me tërë qenien tonë

Na dhuro jetë të gjatë në adhurimin Tendë

Na mundëso të presim këtë Muaj

Nata e Kadritë të na gjejë vigjiluar

Të dalim ashtu si kemi lindur pa mëkate

Dhe besnik do t’i jemi besës Tendë

Prof.Dr. Rrahman Ferizi