Myftiu Tërnava uron fillimin e vitit të ri shkollor

Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka uruar nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor.
Ai tha se edukimi dhe arsimimi janë obligim i shenjtë i prindërve dhe se fëmijët duhet të rriten me vlera të larta morale, fetare e kombëtare.
“Lus të Madhin Zot që ky vit shkollor të jetë një vit i mbarë me plot suksese, një vit i ngritjes së cilësisë së edukimit dhe shkollimit, një vit i kultivimit të virtyteve morale.
Si prindër që jemi, kemi për obligim parësor edukimin dhe arsimimin e dhuratës më të çmuar me të cilën na bekoi Zoti Fuqiplotë. Në këto kohëra të vështira me plot sfida, kemi për obligim të shtojmë kujdesin prindëror dhe familjar, që fëmijët tanë t’i edukojmë drejt me vlera të larta morale, si dhe të kultivojmë te ta virtytet e çiltra fetare, kombëtare dhe njerëzore”, u shpreh Tërnava.