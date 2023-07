Dervish Goxhuli i Makermalit te Drenices, shkon musafir te ni mik.

Tuj ba muhabet, dikur mas darke, po ju thote njani:

– A e lujme nji loje kapuça ja filxhanas ?

– Jo, une nuk kisha thone me lu, thot Dervishi, se po duhet me u nda DY PARTI e po del idhnim kur po knohen ata qe hupin.

– Jo bre, s’ka idhnim n’ loje- i thot ai.

– Nuk ka idhnim per njerezit e meçem, se na hala nuk po dime m’e lu qysh duhet as lojen e kapuçave- i thote Dervish Goxhuli.

Nga libri Anekdota Salih Zogiani

Ubejd Gashi