NASA njofton ndryshime në planet e saj për ulje në Hënë

NASA po shton një mision shtesë në programin e saj Artemis përpara se të përpiqet të zbarkojë astronautët në Hënë për herë të parë në gjysmë shekulli.
Plani fillestar ishte të fluturohej rreth Hënës për misionin Artemis II, i cili aktualisht është planifikuar për në prill, dhe më pas të përpiqej të ulej në Hënë me Artemis III në vitin 2028.
Tani Artemis III do të qëndrojë më afër vendit tonë – një ekuipazh do të shkojë në orbitën e ulët të Tokës në vitin 2027 për të praktikuar lidhjen me një anije uljeje hënore.
NASA tha se ky fluturim shtesë nuk do ta ngadalësojë kthimin e saj në Hënë – ajo ende synon që në vitin 2028 të bëjë një ose edhe dy ulje hënore në atë që do të jetë Artemis IV dhe V.
Administratori i NASA-s, Jared Isaacman, deklaroi se po shtonte një hap shtesë në programin Artemis sepse nuk donte intervale kaq të gjata midis lëshimeve.
Ai shtoi se fluturimi shtesë në orbitën e ulët të Tokës do të ndihmonte në testimin e teknologjisë përpara një uljeje në Hënë.
Agjencia hapësinore amerikane dha gjithashtu një përditësim mbi misionin Artemis II, i cili do të shohë katër astronautë që fluturojnë rreth anës së largët të Hënës dhe kthehen në Tokë.
Raportohet se NASA kishte si synim marsin për lëshimin, por planet e saj u shtynë pasi u zbulua një rrjedhje heliumi në raketën e Sistemit të Lëshimit në Hapësirë (SLS).
Raketa tani është dërguar nga platforma e lëshimit në Ndërtesën e Montimit të Automjeteve në Qendrën Hapësinore Kennedy në Florida, ku do të riparohet.
Mundësia më e hershme e lansimit është tani në prill – por NASA tha se data e saktë do të varet nga kohëzgjatja e punës teknike.
Planet e reja janë një ndryshim i rëndësishëm në programin Artemis.
Megjithatë, ato kanë një pjesë të madhe që mungon – anija e uljes që do të çojë astronautët në sipërfaqen e Hënës nuk është zgjedhur ende.
Kompania SpaceX e Elon Musk ka një kontratë për të ndërtuar mjetin e uljes – i cili do të fluturohet në Hënë me një raketë SpaceX Starship.
Por vonesat në raketën Starship e kanë bërë NASA-n t’i kërkojë SpaceX një plan të ri dhe më të efektshëm për të përshpejtuar kthimin në Hënë.
NASA i ka kërkuar gjithashtu kompanisë rivale Blue Origin – e cila është në pronësi të Jeff Bezos – të hartojë një plan të përshpejtuar për një anije uljeje në Hënë.