Nata e Kadrit – Një natë që tejkalon kohën

Në jetën e njeriut ka netë që kalojnë si çdo natë tjetër. Por ka edhe një natë që Kurani e përshkruan me një madhështi të veçantë – një natë që tejkalon kohën, jetën dhe llogaritë njerëzore.
Allahu xh.sh. thotë në Kuranin Famëlartë:
“Nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj.”
El-Kadr, 3.
Sa e madhe është kjo natë! Dhe sa domethënëse është mënyra se si Zoti ynë e përshkruan atë.
Vlera që nuk matet
Shpesh ne, njerëzit, përpiqemi ta kuptojmë vlerën e kësaj nate duke e krahasuar me një mijë muaj – rreth 83 vite jetë njerëzore. Por a është vërtet kaq e thjeshtë?
Allahu nuk thotë se ajo është sa një mijë muaj, por se është më e mirë se një mijë muaj. Kjo do të thotë se vlera e saj tejkalon çdo llogari njerëzore dhe nuk kufizohet në një shifër të caktuar. Sa është saktësisht pesha dhe shpërblimi i saj – këtë e di vetëm Allahu.
Në një farë mënyre, kjo natë i ngjan agjërimit. Në hadithin kudsij thuhet:
“Agjërimi është për Mua dhe Unë shpërblej për të.”
Pra madhështia e shpërblimit mbetet në dijen dhe bujarinë e Allahut. Ashtu edhe Nata e Kadrit është një dhuratë hyjnore, madhështinë e së cilës e di plotësisht vetëm Allahu xh.sh.
E fshehta që mëson paqen
Nata e Kadrit është e fshehtë për ne dhe kjo fshehtësi mbart një urtësi të thellë.
Transmetohet nga Ubade ibn Samiti se Pejgamberi a.s. doli për t’u treguar sahabëve Natën e Kadrit, por dy burra po grindeshin dhe ai tha:
“Dola për t’ju treguar Natën e Kadrit, por filani dhe filani u grindën dhe ajo m’u harrua. Ndoshta kjo është më mirë për ju. Kërkojeni atë në netët teke të dhjetëditëshit të fundit.”
Transmeton Buhariu dhe Muslimi.
Nga kjo kuptojmë se edhe një mosmarrëveshje mes njerëzve mund të bëhet shkak që një mirësi e madhe t’u fshihet atyre.
Imam Neveviu thotë se grindjet dhe përçarjet mund të jenë shkak për humbjen e dijes dhe bereqetit, prandaj besimtari duhet të largohet nga konfliktet dhe të përqendrohet në atë që e afron te Allahu.
Paqe deri në agim
Ajeti i fundit i sures Kadr thotë:
“Paqe është ajo deri në lindjen e agimit.” El-Kadr, 5.
Paqja është thelbi i kësaj nate.
Imam Razi në tefsirin e tij shpjegon se kjo natë quhet paqe sepse ajo është e mbushur me mirësi, mëshirë dhe siguri nga çdo e keqe, ndërsa engjëjt zbresin dhe përshëndesin besimtarët me paqe.
Kjo paqe ka tri dimensione:
• Paqe me Zotin, duke ecur në udhëzimin e Tij – sepse kjo është nata në të cilën zbriti Kurani.
• Paqe me njerëzit, të afërm e të largët – duke falur dhe duke kërkuar falje.
• Paqe me vetveten, duke pastruar zemrën nga urrejtja, zilia dhe mendimet e këqija.
Nëse vetë nata karakterizohet nga paqja, atëherë lind një pyetje reflektuese:
Si mund ta përjetojë plotësisht vlerën e saj ai që nuk jeton në paqe?
Çfarë të lutemi në këtë natë
Aisha r.a. e pyeti të Dërguarin e Allahut:
“O i Dërguar i Allahut, nëse e arrij atë natë, çfarë të them?”
Ai u përgjigj:
“Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve fe’fu anni.”
“O Allah, Ti je Falës dhe e do faljen, andaj më fal mua.”
Fjala “afvun” (عفو) në arabishte nuk nënkupton vetëm falje të zakonshme. Ajo nënkupton faljen që shlyen plotësisht gjurmët e mëkatit, sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë.
Ibn Haxher el-Askalani shpjegon se përmendja e emrit të Allahut El-Afuvv në këtë lutje tregon se robi kërkon jo vetëm heqjen e dënimit, por edhe fshirjen e plotë të mëkatit.
Kjo është mëshira që ne kërkojmë në këtë natë: jo vetëm të na hiqet dënimi, por të pastrohemi plotësisht dhe të fillojmë një faqe të re.
Nata e Kadrit na mëson
• Vlerat hyjnore nuk maten me standarde njerëzore
• Përçarjet mund të na privojnë nga begatitë e mëdha
• Paqja me njerëzit është rrugë drejt paqes me Zotin
• Falja e vërtetë është ajo që shlyen gjurmët e së kaluarës
Hasan el-Basriu thoshte:
“Nata e Kadrit është për atë që e zgjon zemrën, jo vetëm për atë që e zgjon trupin.”
Prandaj nuk është vetëm çështje të zgjohemi atë natë, por të zgjohet zemra jonë për Allahun.
Hoxhë Korab Hajraj