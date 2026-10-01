Bazat e një ekipi të suksesshëm

Një person i suksesshëm është ai që mund të ndërtojë një ekip të suksesshëm pune rreth tij.
Karakteristikat e një ekipi të suksesshëm janë:
1- Bashkëpunimi për të arritur qëllimet-objektivat
2- Aftësia për të identifikuar problemin dhe mënyrën e trajtimit të tij
3- Njohja e pikave të forta dhe të dobëta të çdo personi dhe bashkëpunimi për të plotësuar njëri-tjetrin
4- Respektojnë të drejtat e njëri-tjetrit
5- Punojnë për të shkëmbyer informacione dhe ide
6- E motivojnë njëri-tjetrin
7- Kur një person merr pjesë në vendimmarrje, ai bëhet më i përkushtuar dhe i etur për suksesin e këtij vendimi.
~Sipas mendimit tuaj:
Cilat janë karakteristikat më të rëndësishme të një ekipi të suksesshëm? Dhe pse?
Shqipëroi: Bedri Syla
Autor: Dr. Tarik Suvejdan