NATO miraton iPhone dhe iPad për përdorim të klasifikuar

Pajisjet mobile të Apple janë mjaftueshëm të sigurta për NATO-n.
Kështu së paku raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, sipas të cilave, pas testimeve të gjera nga qeveria gjermane, iPhone dhe iPad tani konsiderohen mjaftueshëm të sigurta për nivelin e klasifikuar të kufizuar nga NATO.
Siç theksohet më tej, Zyra Federale Gjermane për Sigurinë e Informacionit (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ose BSI) testoi pajisjet.
BSI miratoi për herë të parë iPhone dhe iPad për përdorim qeveritar nga autoritetet gjermane në vitin 2022.
Dhe për të ndërmarrë hapin shtesë të miratimit nga NATO, Apple thotë se BSI kreu vlerësime teknike të plota, testime gjithëpërfshirëse dhe analiza të thella të sigurisë.
Siç theksohet më tej, njoftimi për shtyp i Apple theksoi se këto janë pajisjet e para të konsumatorit që morën certifikimin, dhe ata e bënë këtë pa ndonjë softuer ose cilësim të veçantë.
Kjo vlen për iPhone dhe iPad që përdorin iOS 26.
“Transformimi i sigurt dixhital është i suksesshëm vetëm nëse siguria e informacionit merret në konsideratë që nga fillimi në zhvillimin e produkteve mobile”, citohet të ketë thënë presidentja e BSI-së, Claudia Plattner, në njoftimin për shtyp të Apple.
“Duke zgjeruar auditimin rigoroz të BSI-së për platformën iOS dhe iPadOS dhe sigurinë e pajisjeve për përdorim në mjediset e informacionit të klasifikuar gjerman, jemi të kënaqur të konfirmojmë pajtueshmërinë me kërkesat e sigurisë të vendeve të NATO-s”, ka shtuar ajo.