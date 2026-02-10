Në mëngjes apo në mbrëmje? Ekspertët: Ja kur rekomandohet të bëhet dush

Nëse mendoni se zgjedhja e orës së ditës për të bërë dush është thjesht çështje preference personale, një mjek do t’ju këshillonte ta rishikoni këtë mendim.
Sipas mjekëve, dushi i mbrëmjes me ujë të ngrohtë është më i preferueshëm. Ndihmon në çlirimin e melatoninës, hormonit që favorizon gjumin. Në këtë proces kontribuon edhe rikthimi i temperaturës së trupit në nivel normal pas daljes nga dushi dhe tharjes me peshqir.
Gjithashtu një dush në mbrëmje pastron trupin nga ndotjet dhe papastërtitë që grumbullohen gjatë ditës.
Për më tepër, për personat me lëkurë të thatë dhe të ndjeshme, ekziston edhe një arsye shtesë për ta përfshirë dushin në rutinën para gjumit, pasi në këtë mënyrë shtrihen në shtrat me lëkurë më të hidratuar.
Nga ana tjetër, dushi i mëngjesit ndihmon në largimin e baktereve dhe sekrecioneve që grumbullohen gjatë natës, duke na lejuar ta nisim ditën nga një bazë më “higjienike”.
Megjithatë, në përgjithësi, dushi i mbrëmjes ofron më shumë përfitime për organizmin.