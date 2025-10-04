Nëse dëshiron Jetë të Re…, Ndërto shprehi të Reja

Shprehitë e njëjta ditore nuk ta ndërrojnë gjendjen tënde!
Nëse vazhdojmë çdo ditë me të njëjtat zakone, të njënjë mënyrë të jetës, të njëjtat mendime, nuk mund të presim që jeta jonë ose gjendja jonë të ndryshoj
Edhe Einstein ka thënë: ‘Çmenduri është të bësh të njëjtën gjë vazhdimisht dhe të presësh rezultate të ndryshme’
Transformimi vjen vetëm atëherë kur i ndryshojmë shprehitë tona…, shumë formulë e thjeshtë, a po?
Çka do të bësh sot ndryshe që t’i arrish ëndrrat dhe qëllimet tua?
Vehbi Zeqiri