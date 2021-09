Nëse ju mpihen duart dhe këmbët, diçka nuk është mirë me shëndetin

Nëse dalim jashtë në dimër pa dorashka, me siguri do t’i shohim duart që bëhën të bardha, dhe madje mund të kemi ndjesi shpimi. Ky është vetëm reagimi normal i trupit tonë ndaj temperaturave të ftohta dhe duart tona do të kthehen përsëri në normale, sapo t’i ngrohemi.

Sidoqoftë, për disa njerëz këto simptoma mund të jenë shenja të një gjendje më serioze tek duart, të quajtur sëmundja Raynaud, e cila mund të jetë e dëmshme për shëndetin e tyre. Ne në Pergatit donim të dinim më shumë për këtë sëmundje, simptomat e saj dhe si ta parandalonim atë. Ja çfarë zbuluam!

Çfarë është sëmundja e Raynaud

Kur shfaqet sëmundja e Raynaud, arteriet që furnizojnë gjak në lëkurën tuaj ngushtohen për shkak të temperaturave të ftohta ose stresit emocional. Kjo, nga ana tjetër, bën që duart, gishtat e këmbëve dhe ndonjëherë pjesët e tjera të trupit të bëhen të bardha dhe / ose blu dhe të japin ndjesinë e mpirjes.

Pastaj ato kthehen të kuqe kur fluksi i gjakut kthehet. Ky proces mund të shoqërohet edhe me dhimbje. Simptomat zakonisht zgjasin vetëm disa sekonda ose minuta, por ato mund të zgjasin deri në disa orë në raste të rënda.

Shkaqet e sëmundjes Raynaud

Ekzistojnë 2 lloje të Raynaud-it – parësore (sëmundja Raynaud) dhe sekondare (sindromi Raynaud).

Shkaku i Raynaud-it parësor nuk dihet. Është normale që enët e gjakut që janë afër lëkurës suaj të tkurren kur të ftohet. Por kur njerëzit kanë sëmundjen e Raynaud, venat e tyre tkurren më shumë dhe më shpejt se normalisht. Sidoqoftë, është më e butë dhe më e zakonshme se sindroma Raynaud dhe shpesh nuk ka nevojë për ndonjë trajtim.

Nga ana tjetër, Raynaud (sindroma Raynaud) ndodh për shkak të një gjendje themelore ose një faktori tjetër. Është më pak e zakonshme se sëmundja Raynaud, por mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore, si plagët e lëkurës dhe gangrenat. Për këtë lloj, ndonjëherë nevojiten medikamente ose kirurgji.

Disa shkaqe të sindromës Raynaud janë:

Sëmundjet dhe kushtet që dëmtojnë arteriet ose nervat që kontrollojnë arteriet në duar dhe këmbë (p.sh. artriti reumatoid dhe arterioskleroza)

Veprime të përsëritura që dëmtojnë arteriet ose nervat që kontrollojnë arteriet (p.sh. shtypja e tasteve ose luajtja në pianos për periudha të gjata kohore)

Mjekime që ngushton arteriet

Ekspozimi ndaj kimikateve të caktuara (psh. Nikotina)

Lëndime në duar ose këmbë

Simptomat e sëmundjes Raynaud

Sindroma e Raynaud zakonisht prek gishtërinjtë por mund të prekë edhe pjesët e tjera të trupit, si hunda, veshët, buzët dhe thithkat.

Për shkak të temperaturave të ftohta ose stresit emocional, arteriet mund të ngushtohen dhe zvogëlojnë ose ndërpresin furnizimin me gjak në zona të caktuara. Kjo mund t’i bëjë ata:

Të kthehen në ngjyrë të bardhë dhe më pas blu

Të ndjeni të ftohtë, mpirje ose të dhimbje

Të kthehen në të kuqe, të japin ndjesi shpimi ose djegie kur të kthehet fluksi i gjakut

Për të parandaluar një sulm të sëmundjes Raynaud, përpiquni të:

Shmangni temperaturat e ftohta dhe vishni rroba të ngrohta, veçanërisht në duar dhe këmbë

Ushtrohuni rregullisht – ndihmon në përmirësimin e qarkullimit

Kufizoni përdorimin tuaj të kafeinës dhe mos pini alkool

Shmangni presionin e tepërt në majë të gishtave

Ndaloni pirjen e duhanit

Shmangni stresin emocional dhe mësoni ta menaxhoni atë