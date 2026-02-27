Nëse Zoti të do?!

✍️- Që Zoti të të dojë nuk është vetëm një fjali që lexon në një libër ose një fjalë e thënë në një ligjerat apo këshillë; përkundrazi, është dhurata më e madhe ekzistenciale që një person mund të marrë.
Kur Zoti të do, ti jo vetëm që zotëron botën, por edhe “shoqërinë” e Pronarit të botës.
🌴- Ja një temë e paraqitur në një mënyrë që prek zemrën:
1. Shenjat e Dashurisë Hyjnore (Si e dini?)
Dashuria hyjnore nuk është misterioze; përkundrazi, ajo ka efekte që shfaqen në detajet e ditës suaj dhe në gjendjen tuaj mendore:
Mirësi hyjnore në bindje: Nëse e gjeni veten duke u zgjuar për namazin e Sabahut lehtë, ose zemra juaj zbutet nga një ajet i Kuranit, ose gjuha juaj lëviz me përkujtimin e Zotit pa mundim, atëherë dijeni se Zoti ju ka “zgjedhur” për Vete.
🌴- Mbrojtja e zemrës nga lidhja: Nga dashuria e Tij e thellë për ju, Ai mund t’ju mbajë disa gjëra të kësaj bote ose t’ju largojë nga njerëzit me të cilët jeni lidhur, jo nga privimi, por sepse është xheloz për zemrën tuaj, në mënyrë që ajo të mos banohet nga dikush tjetër përveç Tij.
Pranimi në Tokë: Siç përmendet në hadith, Zoti i thërret Xhibrilit: “Unë e dua filanin, prandaj duaje edhe ty atë”, derisa atij t’i jepet pranimi në Tokë. Do të gjeni njerëz të tërhequr nga ju dhe të rehatshëm me fjalët tuaja pa asnjë arsye të dukshme.
🌴- 2. Çfarë ndodh nëse Zoti ju do?
Kur bini nën rrethin e dashurisë hyjnore, ligjet e jetës suaj ndryshojnë:
“Unë jam dëgjimi i tij me të cilin ai dëgjon dhe shikimi i tij me të cilin ai sheh…”
Kjo do të thotë që ju udhëhiqeni; perspektiva juaj mbi gjërat ndryshon, mençuria juaj rritet dhe vendimet tuaja rrethohen nga një kujdes i fshehur që ju shpëton nga grackat para se ato të ndodhin.
🌴- 3. Si e fitoni këtë dashuri?
Rruga nuk është e mbushur me njerëz, por kërkon sinqeritet:
Afrimi përmes lidhjeve vullnetare të adhurimit: Filloni me ato të detyrueshme, por “sekreti” qëndron në atë sexhde të gjatë në thellësi të natës, ose në atë lëmoshë të dhënë fshehurazi.
Ndjekja e Profetit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të): “Thuaj, (o Muhamed), Nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, [që] Allahu t’ju dojë.” Ecja në gjurmët e të Dashurit është rruga më e shkurtër për të arritur tek i Dashuri.
Kënaqësia: Të jesh i kënaqur me Të si në atë që Ai mban ashtu edhe në atë që Ai dhuron, në mënyrë që Ai të jetë i kënaqur me ty dhe të të dojë.
Shkurt:
Që Zoti të të dojë do të thotë që ke rënë në gjumë me shqetësim që të mbush zemrën, vetëm për t’u zgjuar dhe për të zbuluar se Zoti ka përgatitur një rrugëdalje për ty që as nuk e kishe menduar. Do të thotë të ecësh mes turmave të njerëzve duke u ndjerë të mbrojtur, të ruajtur dhe të ngushëlluar.
Prof. ass. dr. Musa Vila