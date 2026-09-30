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Nga prezantues lajmesh në mbret!

Edward Rukindi Kitjanangoma

Siç thonë, gazetaria të çon kudo, me sa duket edhe në një fron

Një gazetar i televizionit publik ugandas, Edward Rukindi Kitjanangoma, u shpall kreu i mbretërisë tradicionale Toro, duke pasuar kushëririn e tij të ndjerë, Oyo Nyiba Kabamba Iguru Rukindi IV, i cili dikur konsiderohej monarku më i ri në botë.

Toro është një nga katër mbretëritë kryesore tradicionale që u bashkuan në fund të shekullit të 19-të për të formuar protektoratin britanik të Ugandës. Ato u shpërbënë në vitin 1967, por u rivendosën nga Presidenti Museveni në fillim të viteve 1990.

Sot, kushtetuta e vendit e kufizon pushtetin e tyre në çështjet tradicionale dhe kulturore, por mbretërit konsiderohen figura me ndikim të rëndësishëm në komunitetet e tyre.

Oyo Nyiba Kababa Iguru Rukindi IV vdiq në Shtetet e Bashkuara në fund të gushtit në moshën 34 vjeç nga kanceri. Ai ishte kurorëzuar mbret në moshën 3 vjeç, pas vdekjes së babait të tij. Sipas Librit të Rekordeve Guinness, ai ishte monarku më i ri në mbretërim në botë.

Një komision u ngrit posaçërisht për të emëruar një pasardhës dhe zgjodhi Princin Edward Rukindi Kitzanangoma Nyabongo II, një prezantues lajmesh 56-vjeçar dhe kushëri i Rukindi IV. Të dy ishin nipër të të ndjerit Omukama (“Mbreti”) George David Rukindi III.

Nëna Mbretëreshë Best Kemigisa e kundërshtoi zgjedhjen, gjë që shkaktoi një debat të shkurtër por të hidhur për trashëgiminë.

Mbretërimi i Edward Rukindi Kitzanangoma Nyabongo II filloi në mesnatë të së hënës deri të martën, kur ai pushtoi pallatin mbretëror në Fort Portal pas një beteje të simuluar, duke shënuar fillimin e një festimi tradicional 24-orësh.

Ai më parë kishte therur një dem dhe kishte derdhur gjakun e një pule në Fort Portal, kryeqytetin e Toro-s. Për të arritur në pallat, ai eci më shumë se 4 kilometra.

Nëna mbretëreshë dhe vajza e saj, Princesha Ruth Komundale, pretenduan se mbreti i ndjerë kishte fituar një trashëgimtar, diçka që vetëm rrethi i tij i ngushtë familjar e dinte. Ata paraqitën një testament që caktonte “birin e tij biologjik” si trashëgimtar. Por komiteti zgjedhor mbretëror shpjegoi se fëmija nuk i ishte prezantuar kurrë një grupi prej 21 pleqsh, as nuk i ishte nënshtruar ceremonive tradicionale të njohjes, siç bëhet me të gjithë pasardhësit mbretërorë, sipas zakoneve të mbretërisë.

Për t’u konsideruar trashëgimtar i mundshëm, një fëmijë duhet të jetë gjithashtu i arsimuar siç duhet dhe i përgatitur për udhëheqjen e tij të ardhshme, tha gjithashtu, duke justifikuar vendimin për të përjashtuar djalin e supozuar të Rukindi IV nga froni.

Mbreti duhet të vijë nga fisi Babito dhe të jetë nga familja e zgjeruar e George David Rukindi III.

Emri i Kitzanangoma tregon prejardhjen e tij mbretërore, vëren BBC.

Ai lindi në vitin 1970 në një fshat rreth 300 kilometra nga kryeqyteti Kampala. Ai u diplomua nga Universiteti i Kampalës me një diplomë në Komunikim Masiv në vitin 1999. Ai punoi në media për më shumë se 20 vjet. /tesheshi.

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