Emiri i Katarit premton mbështetje të vazhdueshme për unitetin dhe sovranitetin e Jemenit

Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, premtoi të hënën mbështetje të vazhdueshme për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Jemenit, si dhe përpjekjet për të sjellë paqe dhe stabilitet në vend, transmeton Anadolu.
Mesazhi iu dërgua Kryetarit të Këshillit të Lidershipit Presidencial, Rashad al-Alimi, në përgjigje të një letre të mëparshme mbi lidhjet dypalëshe dhe zhvillimet në Jemen, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve Saba.
Sheikh Tamim gjithashtu shprehu mbështetje për aspiratat e popullit jemenas për siguri, stabilitet dhe zhvillim, duke theksuar angazhimin e Dohas për forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve.
Mesazhi erdhi ndërsa forcat qeveritare jemenase nisën Operacionin “Agimi i Jemenit” kundër grupit Huthi.
Më herët të hënën, al-Alimi tha se operacioni kishte për qëllim rimarrjen e kryeqytetit Sanaa dhe rivendosjen e institucioneve shtetërore nga kontrolli i Huthive.
Forcat qeveritare që atëherë kanë njoftuar përparime në disa zona, duke përfshirë edhe rreth Ngushticës strategjike Bab el-Mandeb.
Jemeni është përfshirë në konflikt që kur rebelët Huthi pushtuan kryeqytetin Sanaa dhe disa provinca në vitin 2014, duke bërë që një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në vitin 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Një armëpushim i vitit 2022 i ndërmjetësuar nga OKB-ja dështoi në korrik dhe që atëherë luftimet janë përshkallëzuar.