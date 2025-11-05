Nintendo rriti parashikimin e shitjeve për pajisjen e lojërave Switch 2

Nintendo të martën rriti parashikimin e shitjeve për pajisjen e lojërave Switch 2 në 19 milionë njësi për vitin financiar që përfundon në mars 2026 nga 15 milionë njësi më parë.
Kompania e lojërave me seli në Kioto gjithashtu rriti parashikimin e saj të fitimit operativ për të gjithë vitin me 16% në 370 miliardë jen (2.45 miliardë dollarë).
Pasardhësi i pajisjes hit Switch doli në shitje në mes të luftës tregtare të presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke vënë në provë menaxhimin e zinxhirit të furnizimit të Nintendo.
Nintendo ka shitur 10.3 milionë njësi Switch 2 deri në fund të shtatorit, të mbështetura nga tituj si “Mario Kart World” dhe “Donkey Kong Bonanza”.
Raporti i fitimit operativ të kompanisë në gjysmën e parë të vitit ishte 13.2% krahasuar me 23.2% në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Lojërat që do të mbështesin kërkesën në periudhën kyçe të blerjeve të fundvitit përfshijnë “Pokemon Legends: Z-A” dhe “Kirby Air Riders”.
Aksionet e Nintendo-s u mbyllën me një rënie prej 0.8% përpara publikimit të të ardhurave dhe kanë fituar afërsisht 40% nga fillimi i vitit.