Nivelet e ulëta të vitaminës B9 lidhen me rrezikun e zhvillimit të demencës

Një rrezik më i lartë i zhvillimit të demencës është vërejtur te të moshuarit me nivele të ulëta të vitaminës B9, ka treguar hulumtimi.

Nivelet e ulëta të kësaj vitamine, e njohur më mirë si folat, janë lidhur gjithashtu me vdekjen e parakohshme.

Ekspertët nga SHBA dhe Izraeli thanë se nivelet e folatit te të moshuarit duhet të monitorohen në mënyrë rutinore dhe, nëse është e nevojshme, të kompensohen për mungesën. Folati ndihmon trupin të prodhojë qeliza të shëndetshme të kuqe të gjakut dhe mund të gjendet në disa ushqime.

Studimi, i botuar në revistën “Evidence Based Mental Health”, u krye në Izrael në më shumë se 27 mijë njerëz, të moshave 60 deri në 75 vjeç. Asnjë nga grupi i të anketuarve nuk kishte një diagnozë të demencës përpara fillimit të studimit dhe ata dhanë mostra për të përcaktuar nëse kishin mungesë folate.

Gjendja e tyre u monitorua nga janari 2013 deri në tetor 2017 për të përcaktuar nëse do të zhvillonin demencë. Mungesa e folatit u vu re në 3.418 subjekte.

Studiuesit kanë zbuluar se mungesa e folatit është e lidhur me një rrezik në rritje të konsiderueshme të demencës dhe vdekjes në përgjithësi. Pak më shumë se 1.5 herë rreziku i zhvillimit të demencës dhe trefishi i rrezikut për të vdekur gjatë periudhës së ndjekjes u vu re te njerëzit me mungesë folate.

“Përqendrimet e folatit mund të funksionojnë si një biomarker për modifikimin e rrezikut të demencës dhe vdekshmërisë në pleqëri. Implikimet për politikën e shëndetit publik përfshijnë monitorimin e niveleve të folatit te të moshuarit, futjen e masave parandaluese si pjesë e një strategjie terapeutike të zbatuar dhe monitorimin e rregullt të rezultateve klinike të pacientëve”, thanë autorët e studimit.

Gratë shtatzëna më parë këshillohen të marrin folate sintetike në formën e acidit folik. Kjo nxit zhvillimin e trurit, kafkës dhe palcës kurrizore të fëmijës për të shmangur defektet e tubit nervor, siç është spina bifida.

Hulumtimet e reja tregojnë se kjo politikë mund të ketë përfitime të tjera. Shumica e të rriturve dhe fëmijëve mund të marrin acid folik, por nuk është për të gjithë. Njerëzit me kushte të caktuara, si ata me kancer, mungesë të vitaminës B12, që i nënshtrohen dializës së veshkave dhe pacientëve me implante stentë, këshillohen të konsultohen me mjekun përpara se të marrin suplemente.