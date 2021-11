Një filxhan çaj ose kafe ul rrezikun e dy problemeve kryesore

Pirja e një filxhani çaj ose kafe në mëngjes mund të zvogëlojë në mënyrë drastike rrezikun e goditjes në tru dhe demencës, ka treguar një studim i ri.

Një studim i kryer në më shumë se 360 mijë njerëz gjatë një periudhe 10-vjeçare tregoi se ata që pinin dy deri në tre filxhanë kafe, tre deri në pesë filxhanë çaj ose një kombinim prej katër deri në gjashtë filxhanë të të dyja pijeve kishin rrezikun më të ulët të këtyre pijeve për dy gjendje të rënda.

Studiuesit nga Universiteti Mjekësor Tianjin në Kinë thanë se rezultatet tregojnë se konsumimi i moderuar i këtyre pijeve mund të jetë çelësi për ruajtjen e shëndetit të trurit. Demenca i referohet një rënie të përgjithshme të funksionit të trurit, por mund të shkaktohet nga një goditje në tru.

Studimi analizoi burra dhe gra të moshës 50 deri në 74-vjeç. Ata që pinin dy deri në tre filxhanë kafe ose çaj në ditë kishin një rrezik 28 për qind më të ulët të demencës dhe një rrezik 32 për qind më të ulët të goditjes në tru krahasuar me njerëzit që nuk pinin këto pije.

Gjatë studimit, 5.079 pjesëmarrës të studimit zhvilluan demencë dhe 10.053 prej tyre përjetuan të paktën një goditje, sipas revistës PLOS Medicine.

Studime të shumta kanë lidhur kafen me shëndetin më të mirë të trurit. Por ka edhe nga ata që kanë treguar se ndalimi i marrjes së kafeinës do t’i bëjë dhëmbët më të bardhë dhe do të ulë presionin e gjakut, gjë që ka një efekt pozitiv në shëndetin e përgjithshëm.

Studimet e publikuara në Journal of Clinical Sleep Medicine kanë zbuluar se pirja e kafesë edhe gjashtë orë para gjumit mund të dëmtojë ndjeshëm cilësinë e gjumit.