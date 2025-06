Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë kësaj nate

Të paktën 71 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga mesnata e së enjtes, përfshirë disa kërkues ndihmash. Dy foshnje në enklavë vdiqën gjithashtu për shkak të kequshqyerjes.



Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës ka thënë se të paktën 549 palestinezë janë vrarë duke u përpjekur të kenë akses në ndihmë që kur Fondacioni Humanitar i Gazës i mbështetur nga SHBA-të dhe Izraeli filloi të funksionojë katër javë më parë.



Presidenti Donald Trump ka thënë se zyrtarët amerikanë dhe iranianë do të diskutojnë programin bërthamor të Teheranit javën e ardhshme. Irani mohoi se do të takohej me SHBA-në, pasi pezulloi bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike.



Administrata Trump ka dyfishuar pretendimin e saj se sulmet amerikane shkatërruan programin bërthamor të Iranit, por senatori demokrat Chris Murphy tha se inteligjenca e klasifikuar e paraqitur Kongresit nuk e mbështeti pretendimin.



Gjatë një takimi në Bruksel, Bashkimi Evropian ka thënë se “shpreh keqardhjen për situatën e rëndë humanitare në Gaza, numrin e papranueshëm të viktimave civile dhe nivelet e urisë”.



BE-ja bëri thirrje gjithashtu për një armëpushim në Gaza, por tha se nuk do të vendosë deri në korrik nëse abuzimet izraelite atje kanë shkelur detyrimet e saj për të drejtat e njeriut sipas kushteve të një pakti që rregullon lidhjet e saj me bllokun. /mesazhi