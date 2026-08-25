Një tjetër vend i interesuar t’i bashkohet “NATO-s muslimane”

Pakti i Mekës vijon të joshë me ligjësinë se “bashkimi bën fuqinë”
Bangladeshi ka shprehur interes për të marrë pjesë në Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes nga Meka midis Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë, tha një diplomat i lartë të hënën.
“Ne kemi shprehur interes për marrëveshjen e mbrojtjes nga Meka. Bangladeshi tani është një vend që ata e njohin. Partnerët në Azinë Perëndimore (Lindjen e Mesme), partnerët në botën muslimane në të gjithë planetin tani po u bëjnë thirrje udhëheqësve të Bangladeshit, veçanërisht Kryeministrit Tariq Rahman, të jenë me ta në shumë vende”, tha Humayun Kabir, i cili u emërua ministër i Jashtëm javën e kaluar.
“Nëse ka një (marrëveshje) në Azinë Perëndimore, nëse ka një marrëveshje sigurie midis vendeve islame, atëherë nuk është e pazakontë t’i bashkohemi asaj. Do ta shohim. Kjo po shihet pozitivisht”, tha Kabir, i cili më parë shërbeu si këshilltar i Rahman-it.
Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mbrojtjeje në një samit trepalësh në Mekë më 7 gusht, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin mbrojtës dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë.
Marrëveshja shpall një sulm të armatosur ndaj një vendi si një sulm ndaj të treve. Klauzola pasqyron parimin themelues të NATO-s, por aleanca e re ende nuk ka komandën e saj të integruar, institucionet e përhershme ose mekanizmat e përpunuar për një përgjigje të përbashkët.
Megjithatë, kjo nuk është më çështje bashkëpunimi ushtarak i rastit, por më tepër drafti i parë i një arkitekture të veçantë sigurie për botën muslimane. /tesheshi