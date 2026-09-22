Një ushtrim i thjeshtë për ata që vuajnë nga dhimbjet e mesit

Dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës është një nga shqetësimet më të zakonshme shëndetësore.
Sipas të dhënave të publikuara në vitin 2023, rreth 619 milionë njerëz në mbarë botën përballeshin me këtë problem, derisa parashikimet tregojnë se deri në vitin 2050 kjo shifër mund të arrijë në 843 milionë.
Edhe pse zakonisht vëmendja përqendrohet te muskujt e shpinës, fizioterapistja amerikane Karena Wu thekson se një pjesë e rëndësishme e problemit mund të lidhet me pjesën e poshtme të trupit, veçanërisht me lëvizshmërinë e kyçeve të këmbëve.
Sipas saj, ngurtësia në këmbë, si dhe dobësia e muskujve të vitheve, ijeve, pjesës së pasme të kofshëve dhe kyçeve të këmbëve, mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi lëviz dhe në ngarkesën që përfundimisht përfundon në pjesën e poshtme të shpinës.
Përmirësimi i lëvizshmërisë së kyçeve mund të ndihmojë në rritjen e fleksibilitetit, përmirësimin e ekuilibrit dhe uljen e tensionit në shpinë.
Për këtë arsye, Wu rekomandon një ushtrim të thjeshtë mobilizues.
Fillimisht qëndroni në pozicionin e hapit, me këmbët në gjerësinë e ijeve.
Më pas përkulni gjurin e këmbës së përparme dhe përkuluni lehtë përpara.
Shtyni ngadalë gjurin përpara gishtave të këmbës, duke u siguruar që thembra të mbetet e ngjitur fort në tokë.
Qëllimi është që gjuri të shkojë rreth 10 centimetra përpara vijës së gishtave, pa ngritur thembrën.
Kjo lëvizje ndihmon në mobilizimin e kyçit të këmbës dhe në përmirësimin e fleksibilitetit të indeve përreth.
Sipas fizioterapistes, përmirësimi i lëvizshmërisë së kyçeve mund të kontribuojë edhe në uljen e rrezikut të rrëzimeve dhe në lehtësimin e ngarkesës që përfundon në pjesën e poshtme të shpinës.