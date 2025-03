Njohja nga Kenia, Kurti falënderon Osmanin dhe Pacollin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se njohja e Republikës së Kosovë nga Kenia është lajm shumë i mirë.

Ai ka falënderuar presidenten Vjosa Osmani dhe ish-presidentin, Behgjet Pacolli për rolin e tyre në këtë proces.

“Falënderoj presidenten e vendit Vjosa Osmani dhe ish-presidentin Behgjet Pacolli për rolin e tyre, krahas edhe të gjithë atyre që kontribuan në këtë arritje. Mirënjohje për presidentin e Kenias Ëilliam Samoei Ruto, i cili mori vendimin dhe hapin historik drejt afrimit të Kenias me Republikën e Kosovës dhe hapjes së rrugës për ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve tona. Me vullnet e gatishmëri për bashkëpunim e partneritet të ngushtë në këtë kapitull të parë të marrëdhënieve me Kenian, që urojmë të jetë jetëgjatë, i frytshëm dhe produktiv”, ka shkruar Kurti.

Kenia ka marrë vendim për njohjen e Kosovës të martën duke u bërë vendi i 118 që njeh pavarësinë e Kosovës.

Kjo është njohja e parë për Kosovën pas një periudhe afër katër vjet pa njohje, që kur Izraleli e kishte bërë një gjë të tillë.