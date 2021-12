Nuk këndellet Barcelona, merr vetëm një pikë ndaj Osasunas

Barcelona ka marrë një pikë në udhëtim te Osasuna në kuadër të javës së 17-të në La Liga, pasi ndeshja përfundoi 2-2.

Pas vetëm 12 minutash lojë, skuadra katalunase kaloi në epërsi me anë të Nivoc, që u asistua prej Gavit.

Por, vendasit nuk i lanë mysafirët të gëzohen më shumë se dy minuta, për t’i barazuar shifrat me anë të David Garcia, që u asistua nga Jon Moncayola.

45 minutat e parë përfunduan 1-1, derisa në të dytën, Blaugranasit arritën të rikthenin epërsinë.

Ishte minuta e 49-të kur Abdessamad Ezzalzouli shënoi për 2-1, por që nuk arritën të fitonin takimin.

Osasuna deri në fund tentoi të merrte së paku një pikë dhe këtë ia doli në minutën e 87-të me anë të Chimy Avila, për rezultatin 2-2.

Pas javës së 17-të, Barcelona gjendet në vendin e tetë me 24 pikë, ndërsa në xhiron e 18-të do të takohen me Elchen.