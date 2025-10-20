Numërimi i votave të diasporës drejt finalizimit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka bërë të ditur se numërimi i votave të diasporës për zgjedhjet lokale po vazhdon në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR).
Sipas të dhënave zyrtare, nga pasditja e së premtes deri të hënën në orën 10:00, janë numëruar 104 kuti që përmbajnë pakot me fletëvotime të supozuara nga zgjedhjet për Kryetarë të Komunave dhe 93 kuti të tjera nga zgjedhjet për Kuvendet Komunale.
“Këto fletëvotime i takojnë procesit të votimit jashtë Kosovës, i realizuar përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor 2025, të cilat janë tërhequr më 13 dhe 14 tetor nga kutitë postare të KQZ-së në 22 shtete të ndryshme si dhe nga kutia postare e KQZ-së në Kosovë”, thuhet në njoftim.
Në total, nga 23 kuti postare në 22 shtete të ndryshme dhe në kutinë postare në Kosovë, thuhet se janë tërhequr 33,841 pako të supozuara me fletëvotime.
Ndërkohë, pas procesit të verifikimit, 29,636 pako janë aprovuar, ndërsa 3,977 janë refuzuar.
“Nga këto 23 kuti postare, janë tërhequr 33,841 pako të supozuara me fletëvotime, të cilat i janë nënshtruar procesit të vlerësimit. Vlerësimi ka për qëllim të vërtetojë se pako është dërguar nga votuesi i regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës. Numri i pakove të supozuara me fletëvotime që janë aprovuar është 29,636, ndërkaq janë refuzuar 3,977. Arsyeja më e shprehur se përse janë refuzuar këto pako, në 3,660 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument, me të dhëna unike, që votuesi i regjistruar e pranon nga KQZ-ja”, theksohet në njoftim.
Rezultatet nga numërimi i votave nga votimi jashtë Kosovës janë duke u publikuar në platformën e KQZ-së për rezultate https://resultslocal2025.kqz-ks.org/ .